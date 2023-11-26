الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

أزمة جديدة في اتحاد المصارعة بسبب لاعبي المشروع القومي

اتحاد المصارعة،فيتو
اتحاد المصارعة،فيتو

المصارعة، يشهد اتحاد المصارعة أزمة جديدة، بسبب اعتراض مسئولي وزارة الشباب والرياضة على طريقة تعامل المجلس مع لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وعلمت "فيتو"، أن وزارة الشباب والرياضة، طالبت اتحاد المصارعة بفتح تحقيق في واقعة ضم لاعبي المشروع القومي للأندية دون الحصول على موافقة من إدارة المشروع والوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح.

أزمة جديدة في اتحاد المصارعة

وكشف مصدر داخل الاتحاد، أن مجلس إدارة المصارعة فتح تحقيقا موسعا وتبين من خلاله تورط محمود السيد سكرتير عام الاتحاد والمشرف الفني على المشروع، في الواقعة ومعه أحد موظفي المشروع، وتم إرسال نتيجة التحقيق وتقرير شامل عن الأزمة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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وشهدت الفترة الماضية تبادل للخطابات بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد المصارعة، تتضمن ملاحظات على موافقة الاتحاد على انتقال لاعبي المشروع إلى عدد من الأندية بإجراءات ليست قانونية، وموافقات غير رسمية منسوبة لإدارة المشروع القومي.

قرارات قوية من وزارة الرياضة

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة صدور قرارات من وزارة الشباب والرياضة لإنهاء الأزمة وتوقيع الجزاء المناسب على المتورطين في تسريب لاعبي المشروع القومي وضمهم إلى الأندية دون الحصول على موافقة كتابية.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تقدم عصام نوار رئيس الاتحاد باستقالته من منصبه بسبب ظروف خاصة تمنعه من مواصلة العمل داخل الاتحاد.

وطبقا للوائح الاتحاد تولى محمد محمود نائب الرئيس مهام رئيس الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة بعد أولمبياد باريس 2024.

كرم جابر يعود لصفوف منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، أعلن البطل الأولمبي كرم جابر، قراره بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها شهر أبريل المقبل في القاهرة.  

وعلمت “فيتو"، أن رغبة مسئولي اتحاد المصارعة في إعادة كرم جابر من الاعتزال، جاءت بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

واتفق كرم جابر مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كرم جابر يحصد ذهبية بطولة العالم للرواد

وتوج كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 88 كجم ببطولة العالم للرواد، في اليونان، في إنجاز تاريخي جديد للبطل المصري.

وحصد كرم جابر الميدالية الذهبية بعد الفوز في بطل كازاخستان بنتيجة 10-0 في المباراة النهائية.

ووصل اللاعب إلى النهائي بعد الفوز على بطل تركيا في الدور قبل النهائي بنتيجة 9-2.

وكان جابر قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على بطل روسيا بعدم التكافؤ.

وتأهل كرم جابر لاعب منتخب مصر للمصارعة العائد من الاعتزال، إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للرواد.

ووصل كرم جابر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة (8-0)، بعدم التكافؤ.

وكان كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي قد فجر مفاجأة بإعلانه العودة من الاعتزال من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد.

ويمتلك كرم جابر صاحب الـ44 عاما، سجلا مميزا من الإنجازات لعل أبرزها الفوز بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.

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