وزير التموين: بعض التجار يحصلون على السكر بـ24 ألف جنيه للطن ويبيعونه بـ40 للكيلو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة.

وأضاف أنه ليس هناك إمكانية لطرح السكر بكل منفذ صغير، مؤكدا توفير السكر للقطاعين الصناعي والتجاري وليس بطاقات التموين فقط.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح معرض" نبيو " للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلي 28 نوفمبر، ان الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري.

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وأوضح وزير التموين أن ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهًا للطن لا تعد تسعيرة جبرية وحتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

وأشار وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.

وأوضح المصيلحى أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدًا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.

معرض نيبو للذهب

افتتح الدكتور علي المصيلحي بعد قليل فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلي أكثر من 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلي عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كجم.

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