عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بتبني رؤية مصر للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي بضرورة تبني موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تهدئة الأوضاع في المنطقة

وأكد أحمد فؤاد أباظة، أن هذا الحل سيؤدي حتما إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والقضاء على التوترات التي تشهدها من وقت لآخر، لاسيما في ظل تصاعد حدة الصراع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينين.

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وأشاد النائب، باستمرار التحركات المصرية بعد نجاحها في تحقيق هدنة إنسانية تقضي بتسليم الأسرى ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات، لاسيما بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، ووزير خارجية البرتغال.

موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية

وأشار أباظة، إلى أن التحركات تدعم موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية من ناحية، وكذلك التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي، وتعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية نجحت كذلك في استكمال الهدنة الإنسانية بتسليم الأسرى، في ظل محاولات من الجانب الإسرائيلي للتحايل على الهدنة ونقضها.

التحرك الدولي ومساندة التحركات المصرية

وطالب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة التحرك الدولي ومساندة التحركات المصرية من أجل تمديد الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإحلال السلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار حالة العنف لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان الرئيس السيسي قال: تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا وأؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها

وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

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