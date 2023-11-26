الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

النيابة تبدأ التحقيق في مقتل طفلة على يد طالبة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

بدأت نيابة الشرقية العامة، التحقيق في واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر6 سنوات، وذلك بعد قيام الشرطة بالقبض على المتهمة، واستمعت النيابة لشهود العيان من الاقارب والجيران.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغا من أسرة الطفلة"ملك. أدهم.ا" 6 سنوات مقيمة قرية المشاعلة مركز أبوكبير بتغيبها عن المنزل في ظروف غامضة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة واختفاء قرطها الذهبى.

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جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأمن العام وبسؤال أسرة الطفلة، أكدوا أنها اختفت أثناء توجهها إلى احدى محال البقالة، منذ 28 ساعة تقريبا، وكانت ترتدي قرطًا ذهبيًا في أذنها.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة تدعي"دنيا.ص" 16 سنة (طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى وجارة المجنى عليها) لسرقة الحلق، بسبب مرورها بضائقة مالية.

وجرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اقرت بما جاء فى التحريات، وأنها خشت من افتضاح الأمر وتعرف الطفلة عليها فقتلتها والقتها فى مكان العثور عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة للمعاينة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

تمثيل الجريمة

واصطحبت النيابة العامة بالشرقية في وقت سابق الفتاة المتهمة بإنهاء حياة المجني عليها إلى مكان مسرح الجريمة لتمثيل جريمتها وسط حراسة أمنية مشددة فيما صرحت بدفن جثمان الطفلة المجني عليها عقب الانتهاء من إجراءات تشريح الجثة من جانب أحد الأطباء الشرعيين.

جنازة الطفلة ملك ضحية طالبة الشرقية

وشيع العشرات من أهالي قرية المشاعلة جثمان الطفلة المجنى عليها ضحية جارتها..وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في المسجد الكبير في القرية، قبل دفنها في مقابر أسرتها وسط انهيار اسرتها من البكاء الشديد على فقيدتهم ومطالبين بالقصاص من القاتلة.

عقوبة القتل العمد

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام".
وأوضحت المادة 235 من القانون نفسه أنه "إذا وقع القتل على أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي أو على زوج أو أخ أو أخت سواء أكان القتل عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد أم كان غير ذلك يعاقب الجاني بالإعدام أو السجن المؤبد".

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