وزير البترول: توطين صناعة التعدين بمصر تفتح آفاق جديدة للاستثمار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توطين صناعة متخصصة فى مجال التعدين بمصر هدف رئيسى لاستراتيجية تطوير قطاع التعدين التى أطلقتها الوزارة عام 2018، والتى تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، لافتًا إلى أن وجود معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم أحد الخطوات التى تحقق أهداف توطين الصناعة وصقل خبرات العاملين بها.

افتتاح معمل MSA LAB

ولفت الوزير خلال افتتاح معملMSA LAB وتفقد معمل ALS على هامش الزيارة التفقدية لمواقع التعدين بالصحراء الشرقية، إلى أننا مستمرون فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ودعم صناعة التعدين بمصر وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى.

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ومن الجدير بالذكر أنه خلال ملتقى التعدين المصرى، الذى عقد فى يوليو الماضى قامت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتوقيع مذكرة تفاهم مع MSA LAB بهدف تطوير قدرات العاملين في مجال المختبرات التعدينية من خلال تدريب العاملين بالهيئة على أعمال الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر فى مرسى علم.

وتعتبر شركة MSA LAB من الشركات المتخصصة لأعمال المختبرات الجيوكيميائية، وتقدم خدماتها لصناعة التعدين مع اعتماد تقنيات متطورة لتحليل الذهب والمعادن الأساسية وأنظمة إدارة المختبرات.

وخلال الجولة التفقدية لمعمل ASL، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ALS مصر والتى تعد جزء من مجموعة الخدمات المعملية الأسترالية المعتمدة دوليا.



وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعلى با مدير معمل ASL بمصر.



ويهدف البروتوكول إلى قيام شركة ASL Egypt بعقد دورات تدريبية على تقنيات إعداد العينات كل عام لموظفي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في معمل إعداد العينات الخاص بالشركة بمدينه مرسي علم وكذلك إرسال بعثات لتدريب العاملين فى معامل الشركة فى ايرلندا ورومانيا مما يعمل على اكساب الخبرات الدولية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك إلى جانب ذلك يقوم المعمل بتقديم خدمات إعداد كافة أنواع العينات (الصخور، شرائح الصخور، قلب الحفر والأخاديد وعمليات النقر وغيرها من أنواع العينات المختلفة).

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