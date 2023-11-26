الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

 الزمالك ، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تعليمات خاصة لمدافعي الفريق قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وطالب الجهاز الفني من اللاعبين بتضيق المساحات على مهاجمي الخصم والحذر من الكرات العرضية فى لقاء الليلة.

 وعقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  جلسة مع اللاعبين.

وتحدث شيكابالا مع لاعبي الزمالك على أهمية الفوز على أبو سليم واستغلال تواجد الجماهير الحاضرة اليوم لحصد الثلاث نقاط. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على ملامح تشكيل فريقه أمام أبو سليم الليبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعمرو السيسي وأوباما وزيزو وشيكابالا 

خط الهجوم: سامسون

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل لاعبو الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة في ظل وجود الجماهير وبعد الصعود لنهائي كأس مصر حيث يسعي الزمالك لحصد أول ٣ نقاط فى دوري المجموعات.

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قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية. 

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا. 

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. 

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

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