رئيس جهاز تنمية التجارة: حظر صادرات الحبوب الروسية لن يؤثر على وارداتنا

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي أن قرار روسيا بحظر صادرات الحبوب لمدة 6 شهور والذي سيبدأ من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو، لن يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية.

صادرات الحبوب من روسيا

وأشار عشماوي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجية تعتمد على تنويع مناشئها والتي بلغت نحو 22 منشئ وذلك لتقليل المخاطر.

وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

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وأكد أنه سيتم إعادة النظر في المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة فيها موضحا أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر والردة والذهب والفضة

طرح السكر بالبورصة السلعية

وأضاف أنه تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 ألف جنيه للطن وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار.