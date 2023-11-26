الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اختفاء فتاة قسريا

مصدر أمنى يكشف حقيقة
مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو اختفاء فتاة قسريا، فيتو

 أكد مصدر أمنى أن ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا زعم إحدى السيدات بإختفاء كريمتها قسريًا "قديم" سبق تداوله عام 2018، وأسفرت نتائج فحصه آنذاك عن عدم صحة تلك المزاعم.

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 حقيقة فيديو اختفاء فتاة قسريا 

 

واضاف المصدر بان ذلك يأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.
 

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نشر الشائعات وزارة الداخلية اختفاء قسريا قطاع الأمن العام مديرية أمن القاهرة

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