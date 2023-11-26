مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اختفاء فتاة قسريا
أكد مصدر أمنى أن ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا زعم إحدى السيدات بإختفاء كريمتها قسريًا "قديم" سبق تداوله عام 2018، وأسفرت نتائج فحصه آنذاك عن عدم صحة تلك المزاعم.
حقيقة فيديو اختفاء فتاة قسريا
واضاف المصدر بان ذلك يأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.
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