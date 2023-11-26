فوري تكشف نتائج التحقيق الشامل للأمن السيبراني في الشركة

كشفت فوري عن إتمام عملية التحقيق الشاملة وفحص البنية التحتية لأنظمة الأمن السيبراني للشركة، وذلك بعد تداول بعض الأنباء في وقت سابق من الشهر الجاري حول حدوث اختراق لأنظمة الشركة وتعرضها لهجمات من خلال برامج الفدية (LockBit).

الكشف عن الهجمات الإلكترونية

وقالت فوري إنها استعانت بشركة «Group-IB» المتخصصة في مجال تطوير تقنيات الأمن السيبراني المبتكرة والكشف عن الهجمات الإلكترونية وصدها والحماية من حدوثها، من أجل فحص أنظمتها والتحقيق في هذه الواقعة، بعد قيام برامج الفدية (LockBit) بادعاء بان البيانات المنشورة على موقعها في يوم 8 نوفمبر حصلت عليها بعد اختراق البنية التحتية التكنولوجية لشركة «فوري».

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وأكد فريق الاستجابة للحوادث والكشف الجنائي الرقمي لدى شركة «Group-IB» في تقريره النهائى للشركة يوم 24 نوفمبر أن جميع أنظمة فورى الفعلية على بيئة التشغيل الحية والتى تشمل التطبيقات التى يستخدمها جميع عملاء الشركة شاملة تطبيق myfawry والتطبيقات البنكية وأنظمة قبول المدفوعات وأنظمة فورى بلس وأنظمة تجار التجزئة لم تتعرض لأية اختراق من قبل (Lock Bit) ولم يتم تسريب أية بيانات منها.

ويتفق هذا مع ماسبق وأن أعلنت عنه الشركة يوم 10 نوفمبر أن التطبيقات التى يستخدمها عملاء الشركة على البيئة الحية لم تتعرض لأية اختراق وأنه لم يتم تسريب أية بيانات منها.

إلا أن التقرير النهائى للشركة أكد تعرض جزء منفصل من بيئة اختبار التطبيقات والبرامج لشركة «فوري»، والمستخدمة في اختبار التطبيقات قبل إتاحتها على بيئة التشغيل الحية والمنفصلة تماما عن بيئة التشغيل الحية قد تعرض لهجوم في وقت سابق. وقد أسفر هذا الهجوم عن تشفير بعض الملفات وتسريب البيانات.

أمن المعاملات المالية

وأكدت «فوري» عدم تأثير هذه البيانات على سلامة وأمن المعاملات المالية بمنصتها، غير أنها قد تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهاتف المحمول وإدراكا من الشركة لأهمية هذه البيانات للعملاء رغما عن كونها بيانات غير مالية تتيح الشركة إمكانية التواصل للاستفسار على موقعها الإلكتروني Fawry.com أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء فوري.

كما أكد تقرير شركة «Group-IB»، أنه تم احتواء الأنظمة المتضررة من الاختراق من قبل شركة فورى وقد قامت شركة «Group-IB» بالتأكد من خلو جميع أنظمة فورى الفعلية والاختبارية فى تاريخ التقرير من أى مؤشرات او بقايا لعملية الاختراق الخاصة ب (LockBit).