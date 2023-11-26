العرض العالمي الأول لفيلم بيونسيه “Renaissance” (صور)

بيونسيه ، أقيم أمس السبت، العرض العالمي الأول لفيلم النجمة بيونسيه الموسيقي “Renaissance: A Film by Beyoncé”، في مسرح صامويل جولدوين في منطقة بيفرلي هيلز.

العرض العالمي الأول لفيلم بيونسيه “Renaissance”

وحضر العرض عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم، ليزو، وجانيل موناي، وزميلتي بيونسيه السابقتين في فرقة ديستني تشايلد، كيلي رولاند، وميشيل ويليامز، وكان من بين الحاضرين أيضًا نجمة "The Little Mermaid" هالي بيلي، وآفا دوفيرناي، وتايلر بيري، وعيسى راي، ونجمة "Blackish" مارساي مارتن، ولافيرن كوكس، ونيسي ناش بيتس، وغابرييل يونيون، وليتويا لوكيت، ورئيسة BET Networks السابقة ديبرا لي، والموسيقار النموذجي شون روس.

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فيما سيتم إصدار الفيلم، الذي يوثق جولة النهضة العالمية للمغنية بيونسيه، في الولايات المتحدة في الأول من ديسمبر في صالات السينما، وقد لاحظ معجبو بيونسيه أن الأول من ديسمبر، يصادف أيضًا اليوم العالمي للإيدز، حيث أهدت المغنية ألبومها "Renaissance"، لابن عمها الراحل جوني (تشير إليه باسم "العم جوني")، الذي توفي بسبب مرض مرتبط بالإيدز.

بيونسيه تشكر جمهورها قبل عرض فيلمها الجديد Renaissance

شاركت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، رسالة شكر لمعجبيها، عبر قناة NBC، قبل إذاعة إعلان فيلمها الوثائقي الجديد، "Renaissance".

وظهرت بيونسيه، على قناة NBC، في مقطع فيديو قصير، شكرت فيه جمهورها، علي الدعم الدائم لها، ولموسيقاها، ليعرض بعد ذلك، إعلان فيلمها الجديد Renaissance، المقرر طرحه في صالات السينما خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣.

وطرح رسميا التريلر الرسمي لفيلم جولة المغنية العالمية “بيونسيه” الوثائقي ‘RENAISSANCE’، والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣، في صالات السينما.

مشاهير هوليوود في حفل عيد ميلاد بيونسيه

فيما شهد حفل عيد ميلاد المغنية الأمريكية بيونسيه الثاني والأربعين، والذي أقيم مؤخرا ضمن جولة حفلات بيونسيه Renaissance World Tour، في ملعب SoFi، حضور عدد كبير من مشاهير هوليوود.

وشهد حفل بيونسيه، التي احتفلت من خلاله بعيد ميلادها، حضور عدد كبير من المشاهير، مثل: أديل، زيندايا، توم هولاند، عائلة كارداشيان، كندريك لامار، جاستن بيبر، ليزو، ديانا روس، كاتي بيري، كيت هدسون، نورماني، براندي، كريس روك، تيموثي شالاميت، كايلي جينر، جينيفر هدسون، كريستينا أجيليرا، كوينتا برونسون، آيو. إديبيري، يونغ ميامي، وغيرهم.

فيما فاجأت المغنية الأسطورية ديانا روس، الجميع، بحضورها علي المسرح، وغناء أغنية عيد الميلاد، لبيونسيه، التي شعرت بالخجل من المفاجأة السعيدة.

أغاني ألبوم ‘RENAISSANCE

وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، عن انتهائها من تصوير جميع الأغاني، الخاصة بنسخة ألبومها ‘RENAISSANCE’، على طريقة الفيديو كليب.

وذكرت المغنية بيونسيه، أن جميع الفيديوهات الموسيقية الخاصة بألبومها‘RENAISSANCE، هي من إخراج المخرجة الشهيرة، “نادية لي كوهين".

ومن المتوقع أن يتم إصدار، الأغاني الجديدة، علي أقراص أفلام ديجيتال، فيما يتم التسويق له حاليًا، عبر الاستديوهات الكبرى في هوليوود.

بيونسيه تحتفل بفوزها في BRIT AWards

واحتفلت المغنية العالمية، بفوزها بالجائزتين اللتين رٌشحت لهما، خلال حفل BRIT AWards البريطاني، عبر خضوعها لجلسة تصوير مميزة مع الجائزتين.

وظهرت بيونسيه، خلال جلسة التصوير، بـ جمبسوت، باللونين الأبيض والأسمر، ونظارة شمس ذو تصميم مختلف وغريب.

وفازت المغنية الأمريكية، بيونسيه، خلال حفل جائزة بريت ـ BRIT AWards بدورته الـ 43، والذي أقيم مؤخرا، بجائزتين، وهما فنان العام العالمي، والأغنية العالمية للعام BREAK MY SOU.

بيونسيه والإنجاز التاريخي

وحققت بيونسيه، مؤخرا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت رسميا، أكثر من فاز بجائزة الجرامي علي مر التاريخ، سواء فنان رجل أم فنانة، وذلك بعد حصولها على ٣ جوائز في النسخة الـ 65 من حفل توزيع الجوائز العالمي.

وبلغ عدد الجوائز الجرامي التي فازت بها بيونسيه، ٣٢، جائزة وهو أعلى رقم يحصل عليه فنان حول العالم.

واحتفلت بيونسيه بهذا الإنجاز، خلال الحفل عن طريق فتح زجاجة شمبانيا، بصحبة زوجها الموسيقي والمنتج الشهير جي زي، والمطربة البريطانية أديل.

أغنية بيونسيه ومونيكا لوينسكي

في سياق متصل تعرضت، مونيكا لوينسكي صديقة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للنيران من قبل بيونسيه وشركتها، وذلك بعد أن طلبت بشكل غير مباشر من بيونسيه تغيير كلمات إحدى أغانيها القديمة.

وذكر تقرير صحفي أنه على ما يبدو أن مونيكا لوينسكي تشعر الآن بالجرأة، لاقتراحها بعد مرور ٩ سنوات على المغنية العالمية بيونسيه إزالة وتغيير كلمات من أغنية "Partition" التي صدرت عام 2013، وألمحت فيها بيونسيه عن العلاقة غير الشرعية بين مونيكا لوينسكي والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتضمنت الأغنية المعنية، جملة تقول فيها بيونسيه "لقد فتح كل الأزرار الخاصة بي، ومزق بلوزتي كانت مونيكا لوينسكي ترتدي ثوبي بالكامل".

وكانت مونيكا لوينسكي كتبت مقالًا قبل سنوات في مجلة فانيتي، أوضحت فيه بأن كلمات الأغنية غير صحيحة، وأنها كان يجب أن تكون على هذا النحو.. “كان بيل كلينتون يرتدي ثوبي”، لتعود مونيكا لوينسكي بعد مرور تلك السنوات وتطلب تغيير كلمات الأغنية، وهو ما أثار غضب شركةBeyhive التي تمتلكها بيونسيه، حيث صرح أحد الأعضاء الشركة ردًّا على طلب مونيكا لوينسكي قائلًا: "إنها أغنية عمرها 10 سنوات.. والجواب هو لا".

كما هاجمت مونيكا لوينسكي أغنية "Heated" من ألبومها بيونسيه الأخير "Renaissance"، حيث استخدمت بيونسيه كلمة "spa *** n" و"s ** z"، وهي كلمات مهينة تشير إلى عجز، فيكا قال فريق بيونسيه إنه لم يكن هناك أي إهانة، ولم يكونوا على دراية بأنها كانت مسيئة، لذلك تمت إزالتها من الأغنية الجديدة.