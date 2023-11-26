الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن مبادرة منتدى شباب العالم من أجل إحياء الإنسانية، شارك من هنا

منتدي شباب العالم،
منتدي شباب العالم، فيتو

انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان شباب من أجل إحياء الإنسانية.

منتدى شباب العالم

ودعا منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

وتأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

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إحلال السلام 

ويأتي ذلك في  إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

مبادرة شباب من أجل إحياء الانسانية

وتدمج مبادرة( شباب من أجل إحياء الإنسانية) بين التأثير والدعم الإنساني  والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية  في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

مبادرة الشباب من أجل إحياء الإنسانية

عن المبادرة:

وتم إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية” لضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.

رؤية المبادرة

عالم يسود فيه السلام على الصراع، ويتغلب فيه الحب على الكراهية.

مهمة الشباب من أجل إحياء الإنسانية هي تحفيز الشباب حول العالم، وتزويدهم بالمعرفة والتمكين اللازم لتعزيز السلام، ومساعدة ضحايا النزاعات، ودفع عجلة العدالة الاجتماعية.

الأهداف الأساسية

1. تعزيز السلام العالمي: تشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة لخلق تناغم عالمي والتأكيد على أن الحوار هو السلاح الوحيد الذي يجلب السلام.

2. دعم ضحايا النزاعات: تقديم المساعدة للمتأثرين بالحروب والنزاعات، بغض النظر عن خلفياتهم.

3. تمكين الشباب للقيادة: تطوير مهارات الشباب والتاكيد علي القيم الإنسانية وثقافة الحوار لحل أينزاع ودعم السلام.

4. تعزيز التعاون الدولي: تيسير الشراكة بين الشباب والهيئات الدولية.

الأنشطة والبرامج:

تتضمن مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية” مجموعة من الأنشطة بما في ذلك ورش العمل،والزيارات الميدانية، والجلسات التفاعلية التي يقودها خبراء وقادة الفكر في مجالات مثل حل النزاعات،وحقوق الإنسان، ودعم السلام.

المكان والتاريخ:

أرض السلام شرم الشيخ في الفترة من ٣–٥ ديسمبر ٢٠٢٣
التسجيل للمشاركة والحضور  عبر الرابط التالي 

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منتدى شباب العالم شباب العالم قيم التسامح شرم الشيخ

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