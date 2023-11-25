السبت 25 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

اشترك من هنا.. منتدى شباب العالم يطلق مبادرة لتعزيز الأمان وحماية المدنيين في مناطق النزاعات.. ويدعو نشطاء نبذ العنف ودعم ضحايا الحروب للمشاركة

منتدي شباب العالم.فيتو
منتدي شباب العالم.فيتو

انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، اعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان (شباب من أجل إحياء الإنسانية).

 منتدى شباب العالم 

ودعا منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

وتأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

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إحلال السلام 

ويأتي ذلك في  إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

 مبادرة شباب من أجل إحياء الانسانية

وتدمج مبادرة( شباب من أجل إحياء الانسانية) بين التأثير والدعم الإنساني  والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية  في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات واللقاءات الإعلامية.

التسجيل للمشاركة والحضور  عبر الرابط التالي https://register.wyfegypt.com

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