الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من دولة فلسطين، يقول فيه صاحبه: “جرت العادة في مساجدنا في فلسطين المداومة على قراءة القرآن الكريم قبل الأذان بحوالي عشر دقائق، والحجة هي من أجل تنبيه الناس إلى قرب موعد الأذان، والسؤال هو: ما حكم هذه العادة؟ وهل هي من البدع الحسنة في الدين كما يقول الكثير من مشايخ الأقصى لدينا في فلسطين؟”. وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

حكم قراءة القرآن في المسجد قبل الأذان

إن قراءة القرآن في المسجد قبل الأذان سواء في المذياع أو من المقرئ على افتراض أنه لم يكن موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في عهد الصحابة، فإن هذا لا يجعله ممنوعًا ولا يجعله بدعة سيئة، بل هو عبادة مندوب إليها في جميع الأوقات.

Advertisements

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلم.

والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

قراءة القرآن في المسجد قبل الأذان

وقراءة القرآن في المسجد قبل الأذان من هذا القبيل، وكل ما ينبغي في هذا الأمر أن يكون قارئ القرآن يجيد التلاوة، ويستمع إليه الناس في أدب وخشوع وصمت وتدبر وبصورة لا تشوش على المصلين، فإذا ما تحقق ذلك كانت قراءة القرآن قبل الأذان في المسجد لا بأس بها ولا حرمة، بل ولا كراهة فيها. 

txt

مفتي الجمهورية: يجوز نقل أموال الزكاة لأهل غزة عن طريق القنوات الرسمية

txt

بيت الزكاة يتلقى تبرعا ماليا كبيرا من مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية دعما لغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دار الإفتاء قراءة القرآن الكريم قبل الأذان حكم قراءة القرآن في المسجد قبل الأذان قراءة القرآن في المسجد قبل الأذان

مواد متعلقة

وفد هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية يتبرع لإغاثة غزة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري

بيت الزكاة يتلقى تبرعا ماليا كبيرا من مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية دعما لغزة

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز

الاحتلال يكرم حسين فواز لقتله عشرات الفلسطينيين في غزة، هرب من الأسر فأصابته المقاومة

نقابة المهن التمثيلية تنعي طارق عبد العزيز

الصور الأولى لخسائر بنك أبوظبي في الإسكندرية عقب انفجار مولد كهربائي

الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية ثانية في خليج عدن

«باي مايا» وداع القسامي لأسيرته الإسرائيلية يتصدر التريند، والنشطاء: أصابت العدو في مقتل

Advertisements

منوعات

المزيد

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

من 134 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

تفسير حلم الحجامة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية