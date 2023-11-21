بيت الزكاة يتلقى تبرعا ماليا كبيرا من مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية دعما لغزة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية، ورابطة خريجي المعاهد الإسلامية بدار السلام بإندونيسيا، بحضور الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

حرص الأزهر على دعم المؤسسات التعليمية في الدول الإسلامية

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على دعم المؤسسات التعليمية في الدول الإسلامية، سعيًا منه للنهوض بالمستوى التعليمي لأبناء المسلمين في كل مكان، مضيفًا أن الأمة الإسلامية لا يمكنها أن تتقدم إلا من خلال نهضة علمية تستثمر جميع مواردها ومقدراتها المهدرة.

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من جهتهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر، معربين عن سعادتهم لتواجدهم في رحاب الأزهر الشريف، وتقدير الشعب الإندونيسي لمواقف الأزهر الشريف تجاه مختلف قضايا الأمة الإسلامية، وبخاصة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعكس تطلعات العالم العربي والإسلامي.

وسلم الوفد تبرعا ماليا إلى بيت الزكاة والصدقات المصري، مساهمة منهم في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، ومساعدتهم على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة من المستلزمات الطبية والغذائية، في ظل ما يعانيه من نقص حاد فيها.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، عن شكرها للقائمين على المؤسسة على هذا الدعم الكبير، الذي يعبر عن إيمان الشعب الإندونيسي بقضايا الأمة الإسلامية، ومواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية ولأهالي غزة، معربة عن أملها في أن يتم اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لدعم إخواننا في فلسطين في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم.

قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري لأهالي غزة

وفي سياق متصل دخلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري لعبورها إلى قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لإخواننا وأهلنا في القطاع، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات شيخ الأزهر إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق.

وضمت القافلة الأولى في أواخر الشهر الماضي 18 شاحنة، وبعد أسبوعين كان بيت الزكاة على موعد مع إطلاق هذه القافلة الأكبر التي تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.