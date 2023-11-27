الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سياسة

كيف يمكن التظلم من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

منح قانون التصالح في مخالفات البناء، الحق لمن تقدم بطلب وتم رفضه، التقدم بتظلم من القرار، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب، وفقا لعدد من الإجراءات.

ضوابط التظلم من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

ورد ذلك في المادة (14) من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

تشكيل لجنة التظلمات من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

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1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

 

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

 

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

يشار إلى أن الـمادة (12) من قانون التصالح في مخالفات البناء نصت على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد قيمة التصالح يعرضك لإلغاء الطلب

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

 

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

 

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

تقديم مستندات غير دقيقة يؤدي لرفض طلب التصالح

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

 

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

احذر انتهاء المدة المقررة، ضوابط التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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كيف تتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ (انفوجراف)

مصير طلبات التصالح والتظلمات المفروضة من القانون السابق

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