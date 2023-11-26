الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسة

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء،
مخالفات البناء، فيتو

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح، بشرط إخطار مقدم الطلب في مدة محددة.

أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 

وتنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

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عدم سداد قيمة التصالح يعرضك لإلغاء الطلب

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

 

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

 

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

تقديم مستندات غير دقيقة يؤدي لرفض طلب التصالح

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

 

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

 

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما حدد القانون أيضا، ضوابط استرداد المبالغ التي تم سدادها في حال رفض طلب التصالح في مخالفاتن البناء.

كيف يتم استرداد المبالغ حال رفض طلب التصالح في مخالفات 

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

 

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

 

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

 

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إقرار التصالح في مخالفات البناء وانتفاصة برلمانية لدعم القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري، حصاد مجلس النواب في أسبوع

بعد الموافقة النهائية عليه، أبرز التيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

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