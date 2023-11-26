بشرى سارة بشأن التحويلات الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
زفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بشرى سارة للمصريين بالخارج قائلة "خلال جولتي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تم التأكيد على نجاح البنك الأهلي المصري بالسعودية في الاتفاق مع مصرف الراجحي وذلك للقيام بالتحويلات الخاصة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" مقابل ٤ دولارات فقط بدلا من النسبة التي تصل إلى ١٥٠ دولارا عندما تتم التحويلات عبر البنوك الوسيطة، بالإضافة إلى وصول التحويل بعد 24 ساعة فقط.
بنك الإسكان الأردني
وأضافت وزيرة الهجرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كما تم الاتفاق مع شركة "العلاونة" للصرافة في الأردن، وبنك الإسكان الأردني أيضًا، لتسهيل التحويلات الخاصة بدخول السيارات إلى مصر عبر المبادرة.
البنوك اليابانية
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أنه جاري التواصل مع البنوك اليابانية والتفاهم بشأن التحويلات الخاصة بالمصريين الراغبين في المشاركة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج".
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