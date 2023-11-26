الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم الأحد 26-11-2023 في قنا

اللحوم، فيتو
اللحوم، فيتو

تشهد محافظة قنا اليوم، استقرارا في أسعار اللحوم بشوادر ومحلات الجزارة على مستوى المدن ومراكز المحافظة، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

أسعار اللحوم في المنافذ

 وتراوحت اللحوم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة، وبلغ اللحم المفروم 200 جنيه للكيلو، ووصل كيلو اللحم الضأن والماعز إلى 250 جنيها، والكبدة البلدي 320 جنيها.

أسعار اللحوم في قنا

سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكيلو.

Advertisements

سجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.

يترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة نحو 280 جنيها.

سعر اللحوم الكندوز يتراوح ما بين 280 و345 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم الجاموسى يتراوح ما بين 280 و340 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح ما بين 310 و380 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الجملى يتراوح ما بين 215 و220 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم يتراوح ما بين 280 و290 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا

والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا.

والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ الجيش

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات: 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 300 جنيه.

أسعار السجق المستورد:110 جنيهات للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

يتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة مابين 200 لـ 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100 جنيه.

يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم المفروم ما بين 150 لـ 170 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة بـ 140 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي بـ 180 جنيهًا.

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم محافظة قنا قنا

مواد متعلقة

أسعار البقوليات اليوم الأحد 26-11-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

شوهها الاحتلال وفقدت جميع أصابعها، من هي إسراء جعابيص المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟

كرة اليد، موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

كل ما تريد معرفته عن مبادرة منتدى شباب العالم من أجل إحياء الإنسانية، شارك من هنا

تجديد حبس المتهم بقتل زميلته بـ 3 طعنات في أكتوبر لرفضها الارتباط به

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26-11-2023 بالدقهلية

بشرى سارة بشأن التحويلات الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية