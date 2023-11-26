الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسة

في حال رفض طلب التصالح بمخالفات البناء، كيف يتم استرداد المبالغ المدفوعة؟

مخالفات البناء،فيتو
مخالفات البناء،فيتو

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط استرداد المبالغ التي تم سدادها في حال رفض طلب التصالح في مخالفاتن البناء، وبينها جدية التصالح.

كيف يتم استرداد المبالغ حال رفض طلب التصالح في مخالفات 

وتنص المادة (13) من قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

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جدير بالذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء، تضمن كذلك الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح، بشرط إخطار مقدم الطلب في مدة محددة.

أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 

وتنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد قيمة التصالح يعرضك لإلغاء الطلب

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

تقديم مستندات غير دقيقة يؤدي لرفض طلب التصالح

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

احذر انتهاء المدة المقررة، ضوابط التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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كيف تتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ (انفوجراف)

الضوابط الكاملة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

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