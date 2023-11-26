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رياضة

الشباب والرياضة: 850 طالبة تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

٨٥٠ طالبة تشارك في
٨٥٠ طالبة تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية، فيتو

 عقدت وزارة الشباب والرياضة الاجتماع الفني الخاص باللقاء الرياضي للفتاة الجامعية "أولمبياد الفتاة الجامعية" للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، للعام السابع على التوالي.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" خلال الفترة من يوم ٢٥ حتي يوم ٢٨ نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير.

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وخلال الاجتماع الفني، تم توضيح كافة اللوائح والقوانين الخاصة بالمسابقات، وإجراء القرعة واماكن ومواعيد تنفيذ المباريات والمنافسات الرياضية، كذلك التحقق من جاهزية الملاعب والأدوات الرياضية والتأكيد علي توافر كافة عوامل الأمن والسلامه لكافة المشاركين في اللقاء.

 

٨٥٠ طالبة تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

وأعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد، وصول كافة وفود الجامعات المشاركة والبالغ اعدادها ٨٥٠ طالبة تمثل ٣٢ جامعة مصرية مختلفة (جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - دمياط - بنها - اسوان - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - قناة السويس - السويس - اسيوط - اسيوط الأهلية - المنوفية - المنوفية الأهلية - السادات - الأزهر - حلوان - القاهرة - دمنهور - العريش - عين شمس - تعليم عالي - الإسكندرية - المنيا - المنيا الأهلية - الفيوم - مطروح - سفنكس - الجلالة الأهلية - حورس - بدر).

تقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – العاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية(بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، علي ان يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولي.

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وزارة الشباب والرياضة اولمبياد الفتاة الجامعية الشباب والرياضة محافظة الإسكندرية أشرف صبحي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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