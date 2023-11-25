السبت 25 نوفمبر 2023
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نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ محطة تنقية مياه بالعاشر من رمضان

د. سيد اسماعيل نائب
د. سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، فيتو

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 600 ألف م3/يوم، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية بمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بالعاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/يوم، للوصول إلى طاقة إجمالية 1.2 مليون م3/يوم، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العاشر من رمضان ومقاول التنفيذ.

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ويأتي الاجتماع في إطار استمرار متابعة تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عمل منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، والمدن المجاورة لها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المحطة، وما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، للتغلب على تحديات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني للإنتهاء من الأعمال بالتنسيق مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، ومقاولي التنفيذ.

كما استعرض ممثلو جهاز مدينة العاشر من رمضان، موقف أعمال تشغيل المرحلة الأولى، وبعض الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، استعدادا لتشغيل المحطة بالطاقة الكلية لها.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة للمرحلتين الأولى والثانية بالمحطة قبل نهاية مارس 2024، وضمان التشغيل الجيد للمحطة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإنشاء المحطة.

كما وجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العاشر من رمضان، ومقاول التشغيل بالمرحلة الأولى، للاستفادة من توصيات أعمال التشغيل الحالية، لتحقيق التكامل بين المرحلتين في التشغيل النهائي.

وأكد نائب وزير الإسكان على مقاول التنفيذ ضرورة الانتهاء من الأعمال بالمرحلة الثانية، وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

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