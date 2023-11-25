الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يحيل مسئولي مكافحة العدوى والنظافة بمركز الحضري للتحقيق

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

قام الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتفقد أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزي بإجمالي عدد أسرة 177 سريرا على مساحة 7473 مترا مربعا وبتكلفة 440 مليون جنيه.

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وتفقد وكيل وزارة الصحة الأعمال الجارية بالمشروع والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90% ويشمل تطوير المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، حيث يشمل الدور الأرضي قسم الطوارئ وقسم الأشعة بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية.


ويشمل الدور الأول أقسام العلاج الطبيعي والغسيل الكلوي والمعامل والمناظير و24 سرير إقامة مرىي داخلي.


فيما يشمل الدور الثاني قسم العمليات ويحتوي على 4 غرف عمليات والعنايات المركزة بواقع 18 سرير عناية وقسم الإدارة وقسم نظم المعلومات و21 سرير إقامة داخلي. 


ويشمل الدور الثالث قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات و24 سرير إقامة داخلي للمرضي. 
ويشمل الدور الرابع وحدة إقامة الأطباء وتشمل 7 أسرة.  ووحده إقامة التمريض وتشمل 25 سرير.

 

وشدد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتسليم المستشفى.  


موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتجهيز المستشفى فور الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لتكون جاهزة لخدمة المرضى من ابناء مركز ساقلتة.

موجهًا أيضًا الإدارة العامة للطب العلاجي بإعداد خطة لتشغيل المستشفى فور الانتهاء من الأعمال القائمة بها.
وفي سياق متصل تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل بالمركز الحضري بساقلتة للإطمئنان  على سير العمل والتزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات، وتقديم الخدمات للمواطنين وأثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة تدني مستوى النظافة فقرر علي الفور إحالة فريق مكافحة العدوى بالمركز ومسئول النظافة للتحقيق الفوري موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

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