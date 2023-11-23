وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بالمستشفى التكاملي بأولاد يحيى الحاجر

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج في زيارة تفقدية لمركز دار السلام جنوب شرق المحافظة ورافقه أثناء الزيارة المهندس علي عبد الساتر رئيس المشروعات بالدعم الفني بوزارة الصحة والدكتور حسن محروس مدير عام طب العلاجي والدكتور ايمن مكرم مدير إدارة الكلى.

كان في استقبالهم الدكتور عبد الرحيم حسن مدير الإدارة الصحية بدار السلام والدكتور علي كمال مدير مستشفى دار السلام المركزي والدكتور عبد الحكيم محمود مدير المستشفى التكاملي بأولاد يحيى الحاجر.

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بدأ الزيارة بتفقد المستشفى التكاملي بأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام واطمأن وكيل وزارة الصحة على سير العمل بها ومدى التزام الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين عليها وتضم المستشفى وحدة للغسيل الكلوي بطاقه 20 ماكينة غسيل وتخدم 45 مريض غسيل كلوي بالمركز.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الالتزام التام للفريق الطبي وحسن معاملة المرضى.

كما تفقد أيضًا وكيل وزارة الصحة مستشفى دار السلام المركزي وأعمال التطوير الجارية بها لمتابعه نسب التنفيذ على الأرض ومدى تطابقها مع الجدول الزمني المحدد للانتهاء من الإنشاءات واستمع وكيل وزارة الصحة لعرض من المهندس علي عبد الساتر للأعمال القائمة بالمستشفى ومدى الإنجاز بها



وشدد الدكتور أحمد أبو هاشم على ضرورة العمل على قدم وساق لسرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال الجارية بالمستشفى في المواعيد المقررة حتى تعود للعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضي.

وتفقد أيضا عيادة الأسنان وعيادة تنظيم الأسرة والاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 43 ماكينة غسيل كلوي وتخدم 127 مريضا.



وتأتي تلك الجولات التفقدية لوكيل وزارة الصحة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية والتواصل المباشر مع المواطنين بأماكن تلقيهم الخدمة الطبية والنقاش معهم لمعرفه المعوقات والسلبيات التي قد تواجههم والعمل على حلها فورا.