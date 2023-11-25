أخبار الرياضة، مفاجأة في قائمة أمم أفريقيا، الزمالك يستعد لأبو سليم، وآرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

مفاجأة، الشحات وعاشور وطارق حامد في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القائمة الأولية للفراعنة، التي يعتزم اتحاد الكرة إرسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وأكد المصدر لفيتو، أن قائمة منتخب مصر الأولية التي سترسل للكاف يوم 14 ديسمبر المقبل، ستضم أسماء الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي وثنائي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور، على الرغم من فرمان البرتغالي روي فيتوريا من استبعادهم من معسكر منتخب مصر الأخير قبل السفر إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم 19 نوفمبر الماضي.

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ليفربول يجبر مانشستر سيتي على التعادل في قمة البريميرليج

تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وأقيمت المباراة على ستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي حيث سجل إيرلينج هالاند هدف التقدم خلال أحداث الشوط الأول لصالح السيتي.

وسجل ترينت أرنولد لاعب ليفربول هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي بالدقيقة 80 بصناعة من محمد صلاح.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

خاض الزمالك مرانه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب تحت قيادة معتمد جمال، وجاء التدريب خفيفًا وتضمن بعض الجوانب البدنية في بداية المران، قبل خوض تدريبات فنية وخططية استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال الفقرة الفنية.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد بهدف قاتل

فاز فريق آرسنال على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة 90 بصناعة الإنجليزي بوكايو ساكا.

بهذا الفوز اقتنص نادي آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة متفوقًا بنقطة على الوصيف نادي مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 11.

تصريحات محمد صلاح

وخلال حديث على قناة "سكاي سبورتس" في منصة "يوتيوب"، سُئل الدولي المصري محمد صلاح عن اللاعب الذي يرغب في العمل بجانبه في الدوري الإنجليزي، فاختار النجم البلجيكي المصاب حاليًا، كيفن دي بروين.

وقال صلاح لاعب تشيلسي وروما السابق: "أود أن أقول ميسي أو رونالدو.. لكن في البريميرليج سأقول كيفن، أنا متأكد من أنه سيجدني في أي مكان (ويرسل لي الكرة).. إنه لاعب عظيم، والفريق بأكمله رائع".

وسئل محمد صلاح أيضا عن قوة تصويبات زميله الجديد، المجري دومينيك سوبوسلاي، وعما إذ كان قد رأى من هو أقوى منه في التسديد، فأجاب: "دومينيك يسدد الكرة بشكل لا يصدق.. ربما هناك واحد آخر، دروجبا".

وتابع: "لا أحد يعرف كيف يسدد دروجبا الكرة.. كانت طريقته جنونية".

وكشف النجم المصري، أنه كان ينظر في صغره إلى رونالدو الظاهرة زين الدين زيدان كقدوتين.

هواية محمد صلاح في ممارسة الشطرنج

وعن هواياته الأخرى، قال إنه يمارس الشطرنج بشكل يومي تقريبا عبر منصات إلكترونية.

وأشاد محمد صلاح بزميله السابق في فيورنتينا، والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس"، ميكا ريتشاردز.

وأضاف مازحا أن اللاعب الإنجليزي كان "سائقه الخاص"، وأن ريتشاردز كان يدعي أنه يفهم الإيطالية بشكل أفضل منه خلال حصص التدريب.