رجال طائرة الأهلي يفوز على الترسانة في الدوري

رجال طائرة الأهلي، حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الترسانة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة في الثامنة مساء اليوم السبت، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل مميز ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

رجال طائرة الأهلى يفوز على بتروجيت

وحقق الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق بتروجت، في اللقاء الذي جمع الفريقين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

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رجال طائرة الأهلى يفوز على المقاولون العرب

وكان رجال طائرة الأهلى قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

وأقيمت المباراة على صالة نادي المقاولون العرب، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وتمكن من إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٦، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-٦، قبل أن ينتهي الشوط الثالث بتقدم الفريق بنتيجة ٢٥-١٨.

الإسبانى فيرناندو مونزو مدرب رجال طائرة الأهلى

ومن ناحية أخرى عبر الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادى الأهلى عن حماسه الشديد لقيادة الفريق في الموسم ‏الجديد، متطلعًا نحو تحقيق كل الألقاب، فيما أكد صعوبة المهمة والحاجة إلى بذل الكثير من الجهد خلال الفترة القادمة.

وأوضح: «لقد بدأت رحلتي مع التدريب منذ فترة طويلة‎‎، وكانت لديَّ الفرصة للعمل مع بعض أكبر الأندية‎ ‎في إسبانيا واليونان ‏وإيطاليا وتركيا‎. وحققت 16 لقبًا في مسيرتي التدريبية‎، ولكن اللقب الأهم في مسيرتي هو كأس التحدي‎ ‎في أوروبا، الذي حققته ‏مع فريق أركاس سبور التركي‎. أيضًا نجحت في تحقيق بطولة الدوري في إسبانيا وتركيا واليونان‎، وهذه هي البطولات الأهم في ‏مسيرتي»‎.

تدريب رجال طائرة الأهلي

وعن تدريب الأهلي قال: «لقد كانت مفاجأة بالنسبة إليَّ‎ ‎أن أتلقى عرضًا لتدريب النادي الأهلي في مصر‎،‎ولكن كان لديَّ معرفة كبيرة ‏بالنادي،‎ ‎لأني متابع جيد للكرة الطائرة وبطولاتها حول العالم‎،‎فكانت لديَّ معرفة بالفريق‎، وكذلك أعرف عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي‎، لأني واجهت المنتخب المصري كثيرًا‎، لذلك كنت أعرف الكثيرين منهم‎،‎كما أنني حين كنت مدربًا في تركيا‎ ‎واجهت عبد الله ‏عبد السلام وأحمد صلاح‎ ‎أثناء فترة احترافهما في الدوري التركي».

أسباب الموافقة على تدريب الأهلى

وأكمل: «في البداية أحد الأسباب التي جعلتني أوافق على عرض النادي الأهلي ‎ ‎أنه تحد جيد وفرصة جيدة بالنسبة إليَّ‎ ‎للعمل مع اللاعبين ‏المتواجدين حاليًّا في الفريق‎، بداية من عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح‎ ‎وباقي اللاعبين الآخرين الموجودين مع منتخب مصر‎، فهم ‏لديهم مسيرة رائعة وخبرة كبيرة‎، ونجحوا مع المنتخب المصري في التأهل للألعاب الأولمبية‎، بتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي مع ‏المنتخب‎، لذلك هو تحد كبير بالنسبة إليَّ العمل مع هؤلاء اللاعبين‎ ‎ومحاولة إخراج أفضل ما لدى اللاعبين لتحقيق موسم ناجح‎، ‏وأعرف وضع الفريق حاليًّا في الموسمين الأخيرين‎، حيث لم تكن نتائج الفريق في الدوري والكأس‎ ‎على قدر توقعات النادي‎، لذلك هو ‏تحد كبير العمل مع اللاعبين لتحقيق أهداف النادي الأهلي.

وأضاف مونزو: «أنا أعرف أن النادي الأهلي‎ ‎هو الأكبر في مصر وفي إفريقيا‎، ليس فقط بالنسبة لكرة الطائرة ولكن في الرياضات ‏الأخرى،‎ ‎فهو نادٍ كبير وهو النادي الأهم‎، ولكن بدأت أعرف الكثير عن النادي وقرأت عنه بشكل أكبر‎، عندما وصلني العرض في ‏يونيو الماضي‎، وأدركت حينها أهمية أن أحضر هنا وأدرب هذا النادي».‏

وقال: «أولى تجاربي التدريبية خارج إسبانيا كانت في إيطاليا‎ ‎عندما كان عمري ٢٧ عامًا، حيث حصلت على فرصة تدريب فريق ‏الناشئين‎ ‎ولم أفكر مرتين في قبول العرض‎، أتتني الفرصة وانتهزتها، كانت لديَّ الخبرة الكافية، عملت في الخارج للمرة الأولى في ‏إيطاليا‎، وكانت تجربة رائعة بالنسبة إليَّ، لأن إيطاليا بلد رائد في الكرة الطائرة».‏

وتحدث المدرب الإسباني عن إقامته في القاهرة وقال: «زرت مصر مرة واحدة من قبل مع المنتخب الوطني في بطولة الدوري ‏العالمي‎، كانت لديَّ فرصة زيارة الأماكن المعروفة، مثل الأهرامات والمتاحف والمناطق التاريخية‎، لذا لديَّ معرفة بعض الشيء ‏بالقاهرة‎، والآن أنا أعيش في منطقة الزمالك‎ ‎في قلب المدينة مع الزخم والزحام، وأعيش الأجواء‎ ‎وأنا مستمتع جدًا بقربي وتواصلي مع ‏الشعب المصري في‎ ‎البداية».

‏ وعن الفريق بشكل عام أوضح: «فيما يتعلق برأيي حول الفريق بعد فترة الإعداد‎، حتى الآن لم أستطع أن أعمل مع الفريق ككل‎، بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الوطني‎، في بطولة إفريقيا والتصفيات الأوليمبية، لقد بدأنا فترة الإعداد في ٢١ ‏أغسطس، عملنا بجدية كبيرة مع اللاعبين المتواجدين‎، ‏‎يجب أن أنتظر بضعة أسابيع مقبلة‎ ‎لأجتمع بالفريق كاملًا حتى أستطيع تكوين ‏صورة كاملة‎ ‎عن وضعنا والذي يمكن أن نقدمه كفريق،‎ ‎ولكن حتى الآن أنا سعيد وراضٍ جدا‎ ‎عن اللاعبين المتواجدين معي فهم ‏يقدمون جهودًا كبيرة. العمل مع مجموعة صغيرة في فترة الإعداد ليس سهلًا‎ ‎لأن فترة الإعداد دائمًا ما تكون صعبة وشاقة جسديًّا ‏وفنيًّا، وتتطلب عدد ساعات كبيرًا من العمل في الجيم، وعندما تكون المجموعة صغيرة‎ يكون الإعداد أصعب ليس فقط جسديًا ولكن ‏نفسيًّا أيضًا، ولكن في العموم أنا راضٍ بشدة عن المجموعة».‏ ‎

وأضاف: «أهدافنا لهذا الموسم واضحة‎‎: أولًا التركيز لكي نحقق الفوز بالدوري‎، فمن المهم عودة الدوري للنادي‎، وأيضًا بطولة ‏إفريقيا مهمة جدًّا بالنسبة إلينا، لأنها تضمن التأهل لكأس العالم للأندية في الكرة الطائرة الموسم المقبل، وأعتقد أن الأهلي يستحق التواجد ‏في محفل كهذا مع الأندية الكبيرة‎، ولكن لن ننسى أيضًا بطولات مهمة مثل كأس السوبر وكأس مصر، وأعتقد أننا لدينا فريق قادر ‏على المنافسة فيهما، وبالطبع يجب علينا التركيز على هذين الهدفين حتى وإن كانا بعيدين الآن. نعم، لدينا مجموعة جيدة من ‏اللاعبين، مجموعة جيدة جدا‎، ولكن يجب تكوين فريق وهذا هدف أساسي بالنسبة إليَّ‎ ‎أن آخذ هذه المجموعة من اللاعبين ذوي ‏الخبرة والمهارة العالية وأكون فريقًا،‎ ‎لأنه عندما تكون فريقًا غير متماسك سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف. يجب ‏علينا أن نركز جيدًا على‎ ‎تكوين أساسات وقواعد قوية للفريق لتكوين فريق جيد وفريق قوي وليس فقط كلاعبين‎، أريد تكوين فريق ‏أولًا‎ ‎ثم يأتي بعد ذلك تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء. لدينا لاعبون جيدون، أعتقد أن النادي بذل جهدًا كبيرًا لتكوين هذا الفريق، ‏والآن هي مهمتي أن أصقل هذا الفريق، وأن أكون فريقًا قويًّا وملتزمًا داخل الملعب‎ ‎وكذلك خارج الملعب أيضًا‎، لتحقيق أهدافنا، وأنا ‏أعرف لماذا أنا هنا‎, أنا هنا لتحقيق الدوري وأن أضع الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في المكانة التي تستحقها‎، وبالطبع سأبذل ‏قصارى جهدي‎،‎وأعد الجماهير بأن كل لاعب في الملعب سيبذل أقصى ما عنده لتحقيق الدوري مرة أخرى».‏

رسالة إلى جماهير النادي الاهلي

واختتم: «رسالتي للجماهير الأهلى واضحة كما قلت سابقًا أنا أعد الجماهير أن كل لاعب سيبذل كل ما في وسعه‎ ‎داخل الملعب لتحقيق الدوري، ‏وأيضًا بأن نحظى بموسم رائع‎،‎ ومطلبي منهم هو‎ ‎حضور المباريات وتشجيع الفريق، لأننا بكل تأكيد سنحظى بلحظات سعيدة‎ ‎ولكن ‏في بعض الأوقات سنعاني وسنحتاج إلى أن نتكاتف معًا لتخطيها‎، والجماهير ستساعدنا على ذلك لنحتفل معًا في النهاية بتحقيق الألقاب.