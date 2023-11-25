رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الشباب في قمة الجولة الـ14 للدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الراقي الأساسي، الذي سوف يواجه نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، بسام الحريجي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.

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خط الهجوم: ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.





تاريخ مواجهات الأهلي والشباب

والتقى الفريقان في 28 مواجهة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 10 انتصارات للشباب مقابل 8 للأهلي، و10 تعادلات بين الفريقين، فيما يتفوق الأهلي في المعدل التهديفي، بتسجيل 44 هدفًا واستقبل 41 هدفًا من الليوث.

ويلتقي فريق أهلي جدة في مباراة نارية أمام الشباب في قمة الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في قمة الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب

وتُنقل مباريات الدوري السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، وتحديدًا قناة SSC 1HD

وتأكد غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم النادي الأهلي عن مواجهة فريقه أمام الشباب المقرر لها اليوم، وذلك بسبب وفاة والده حسب الأنباء المتداولة.

ويبحث أهلي جدة عن فوز غائب على الشباب منذ عام 2019، حين يستضيفه اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.



ومنذ فوز الأهلي على الشباب 4-0 خلال مواجهة الدور الثاني لموسم 2018-2019، التقى الفريقان 6 مرات على مستوى دوري المحترفين، فاز الأخير ب3 منها، وانتهى مثلها بالتعادل.

وتميل الكفة تاريخيًا لصالح الشباب على حساب الأهلي، بمواجهات الفريقين بعهد دوري المحترفين، حيث تواجها 28 مرة، نجح الأول في تسجيل الفوز 10 مرات، مقابل 8 انتصارات للأهلي، فيما آلت 10 مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين بآخر جولة لموسم 2021-2022 في ملعب الملز، حيث انتهى بالتعادل السلبي، ليهبط بسببها الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز 11 ب15 نقطة.