السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الشباب في قمة الجولة الـ14 للدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الراقي الأساسي، الذي سوف يواجه نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، بسام الحريجي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.

Advertisements

خط الهجوم: ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.



تاريخ مواجهات الأهلي والشباب

والتقى الفريقان في 28 مواجهة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 10 انتصارات للشباب مقابل 8 للأهلي، و10 تعادلات بين الفريقين، فيما يتفوق الأهلي في المعدل التهديفي، بتسجيل 44 هدفًا واستقبل 41 هدفًا من الليوث.

 

ويلتقي فريق أهلي جدة في مباراة نارية أمام الشباب في قمة الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

 

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في قمة الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

 

Advertisements

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب

وتُنقل مباريات الدوري السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، وتحديدًا قناة SSC 1HD

 

وتأكد غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم النادي الأهلي عن مواجهة فريقه أمام الشباب المقرر لها  اليوم، وذلك بسبب وفاة والده حسب الأنباء المتداولة.

ويبحث أهلي جدة عن فوز غائب على الشباب منذ عام 2019، حين يستضيفه اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.


ومنذ فوز الأهلي على الشباب 4-0 خلال مواجهة الدور الثاني لموسم 2018-2019، التقى الفريقان 6 مرات على مستوى دوري المحترفين، فاز الأخير ب3 منها، وانتهى مثلها بالتعادل.

وتميل الكفة تاريخيًا لصالح الشباب على حساب الأهلي، بمواجهات الفريقين بعهد دوري المحترفين، حيث تواجها 28 مرة، نجح الأول في تسجيل الفوز 10 مرات، مقابل 8 انتصارات للأهلي، فيما آلت 10 مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين بآخر جولة لموسم 2021-2022 في ملعب الملز، حيث انتهى بالتعادل السلبي، ليهبط بسببها الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز 11 ب15 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين إدوارد ميندي جدول ترتيب الدوري السعودي فراس البريكان

مواد متعلقة

ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال الرسمي أمام الحزم بالدوري السعودي

أبوتريكة قبل قمة ليفربول ومانشستر: 50 يومًا والعالم صامت فلتحيا فلسطين (فيديو)

الكاف يختار حكاما مصريين لإدارة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الدوري السعودي، موعد عودة كانتي للمشاركة بالمباريات

رياض محرز يقود أهلي جدة لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ14 للدوري السعودي

التشكيل المتوقع للهلال أمام الحزم بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11- 2023 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مان سيتي وليفربول

توخيل للاعبي البايرن بعد قرار عدم التغيير أمام كولن: لا تحملوا أي ضغينة ضدي

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

دوري أبطال أفريقيا، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

موعد عودة كهربا للمشاركة في مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

بدأت بخلع الحجاب وتدريب الرجال في الجيم.. السر وراء آخر ظهور صادم لـ بيج ياسمين (فيديوجراف)

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بدأت بخلع الحجاب وتدريب الرجال في الجيم.. السر وراء آخر ظهور صادم لـ بيج ياسمين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية