السبت 25 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

علماء الأزهر الشريف،فيتو
علماء الأزهر الشريف،فيتو

شارك عدد من شيوخ التصوف في الاحتفال الذي نظمه أهالي إسنا في محافظة الأقصر، للاحتفاء بذكرى الشيخ علي النوبي، وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، وعرض مسرحي للأطفال تناولوا فيه التعريف بالتصوف وبالشيخ النوبي.

مفهوم علم التصوف 

 وأتبع ذلك كلمة للدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي أكد فيها أن التصوف فقه وعلم قائلًا: أتسخر منا لقول مدد ولست الفقيه ولست المجتهد، إنما الحب أخلاق

 

وتابع" ليس التصوف رقص الراقصين ولا طبل وزمر وتصخاب وتهييج ولا هو الذكر بألفاظ ساذجة محرفات, ولا صعق وتشنيج ولا مواكب رايات ملونة فيها لما يغضب الديان ترويج، ولا هو العمة الكبرى, ولا سبح حول الرقاب ولا جمع مفاليج ولا التعطل أو دعوى الولاية,أو صنع الخوارق أو كذب وتدبيج ولا وشاح وعكاز ولا نسب إلى النبي، من البهتان منسوج ولا الإجازات تشرى بالدراهم, أو وظائف صرفها بالزيف ممزوج ولا مظاهر آثام الموالد, أو تكاثر برجال خيرهم عوج وليس بلفلسفات الهوج ينقلها كالببغاوات جهلا, قلة هوج.

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وقال إن التصوف فقه الدين قاطبة والفقه بالدين توثيق وتخريج، هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شئ سوى هذا فمحجوج، إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب وحب الله تتويج وإنما الحب أخلاق ومعرفة ذكر وفكر وترويح، إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريج. 

وفي نهاية الحفل تم تكريم حفظة القرآن الكريم بحضور الدكتور يسري جبر، والشيخ محمد عبد الباعث الكتاني وعدد من علماء الأزهر الشريف

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الازهر البيت المحمدي الدكتور يسري جبر جامعة الأزهر شيوخ التصوف

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