يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الملاحة البحرية غدًا في البحر الأبيض المتوسط، حيث يصل سرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3:5 أمتار.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة غدًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء ومدن القناة وخليج السويس مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الافقية على أغلب الأنحاء غدًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.