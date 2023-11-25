السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدًا الأحد 26-11-2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 26 درجة نهارًا  و15 درجة  ليلا.


حالة الطقس غدا الأحد
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدلالحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.

Advertisements

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء غدًا الأحد

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمسعلى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهي:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرضوالهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواءالملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

txt

ضبط 160 ألف لتر سولار بمركز رشيد في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

إسبانيا تستدعي سفيرة إسرائيل في مدريد

5 تسهيلات للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء

الفلسطيني أحمد براك لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري

إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

Advertisements

منوعات

المزيد

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الذنب لعرضه في رمضان 2024

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية