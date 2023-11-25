السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الفيوم تنظم تدريبا لأطباء الأسنان الجدد والعاملين بخدمة المواطنين

تدريب أطباء الأسنان،
تدريب أطباء الأسنان، فيتو

قال الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، ان الادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، بالتعاون مع ادارة خدمة المواطنين بالمديرية، نظمتها تدريبا للعاملين بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، تناول البرنامج التدريبي آلية العمل بإدارة خدمة المواطنين، والعمل الجماعي، وإدارة الأزمات، وإدارة  الوقت، وفن التواصل، وفن التعامل مع الجمهور، واستطلاع الرأي والاستبيان، وجمع وتحليل البيانات والتقييم، وحاضر خلال مدة البرنامج التدريبي مجموعة من الباحثين الاجتماعيين بالادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

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تدريب أطباء الاسنان

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المديرية أيضا نظمت تدريبة لأطباء الأسنان الجدد دفعة 2021، بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية، وشمل البرنامج التدريبي، محاضرات. 

في مجال الاستعاضة الصناعية للأسنان، وتركيبات الاسنان الخزفية، وزراعة الاسنان، والقشرة التجميلية للأسنان، الفينيرز، واطقم الاسنان.

خطة عمل جديدة

يذكر أن الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، تسلم عمله الأسبوع الماضي، قادما من الطبية المتخصصة، بدلا  من الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة السابق لمحافظة الفيوم.

وفور تسلمه العمل عقد سلسلة اجتماعات مع القيادات بمديرية الصحة والإدارات الصحة التابعة لها، لوضع خطة عمل خلال المرحلة القادمة، للخروج بالقطاع الطبي في الفيوم من النفق المظلم.

وشدد خلال الاجتماعات علي تقديم خدمة مطابقة للمعايير التي اعتمدتها وزارة الصحة، لكل مريض، في أقصي قري الفيوم، خاصة التي لا تصل إليها الخدمة كما ينبغي.

ولفت إلي أن الهدف الذي جاء به الي الفيوم هو خدمة المريض وانه سيقدم كل اوجه الدعم والمساندة من اجل تقديم خدمة آمنة للمريض، مع معاقبة المقصرين.

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