الوكرة يخسر أمام العربي 2\1 بالدوري القطري، وطرد حمدي فتح

تعرض فريق الوكرة لأول هزيمة بالدوري القطري هذا الموسم، بالسقوط أمام العربي (2/1) على إستاد حمد الكبير في قمة الجولة التاسعة.

وسجل هدفي العربي "يوسف المساكني في الدقيقة 77، وجاسم جابر في الدقيقة 88"، فيما أحرز خالد منير هدف الوكرة الوحيد في الشوط الأول.

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد الوكرة عند 17 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، كان الوكرة السباق لتهديد مرمى منافسه، وتقدم في الشوط الأول بواسطة خالد منير.

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تغيرت معطيات اللقاء في الشوط الثاني، بعد العودة القوية للعربي الذي استطاع أن يعدل النتيجة، ليمارس ضغطًا كبيرًا على الوكرة في منطقته.

وشهد اللقاء أول طرد للاعب المصري حمدي فتحي في الدقيقة 79 بعد تدخله القوي على الإيطالي ماركو فيراتي، وهو ما أعطى أفضلية للعربي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 88.

مسيرة حمدي فتحي مع كرة القدم

حمدي فتحي صاحب الـ 28 عامًا من مواليد 29 سبتمبر من عام 1994 بمحافظة البحيرة.

وبدأ حمدي فتحي في قطاع الناشئين بنادي دمنهور وهو في سن 11 واستمر 8 سنوات، قبل التصعيد للفريق الأول الذي شارك معه في دوري الدرجة الثانية، وبعدها شارك في الموسم الذي شهد صعود دمنهور للعب في الدوري الممتاز.

ولعب بقميص فريق ألعاب دمنهور في موسم 2014–2015 عندما كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز وقدم أداءً جيدًا، وشارك في 30 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 3 أهداف كان أحدهم في شباك النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه نجح في صناعة 4 أهداف.

وبعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور في البقاء بالدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي إنبي ويبدأ في موسم 2015–2016.

وفي شهر يونيو من العام 2015 انتقل حمدي فتحي لنادي إنبي لمدة خمس سنوات.

ويعتبر موسم 2015 - 2016 هو الموسم الأول له بقميص فريق إنبي ولم يكن ناجحًا بشكل كبير حيث أنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط: 6 مباريات في الدوري ومباراة بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

وأعير إلى نادي بتروجيت لمدة موسم، رغم أن نادي إنبي كان يرفض رحيله وقتها حتى تمت الموافقة في النهاية للانتقال لبتروجيت.

وفي شهر يناير من عام 2019 انتقل حمدي فتحي لصفوف النادي الأهلي بعقد ممتد لمدة 4 سنوات ونصف قادما من صفوف إنبي.

بطولات حمدي فتحي مع الأهلي

ونجح حمدي فتحي في الحصول مع الأهلي على 12 بطولة بواقع بطولتين للدوري الممتاز وثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين للسوبر الأفريقي ومثلهم لكأس مصر وثلاث بطولة لكأس السوبر المحلي إلى جانب الحصول مع الأهلي على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2020 بقطر و2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة.