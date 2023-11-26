3 أعوام على رحيل الحقوقي حافظ أبو سعدة

في مثل هذا اليوم من عام 2020، توفى حافظ أبو سعدة، الحقوقي البارز، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقًا، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزوج الحقوقية نهاد أبو القمصان.

مولد ونشأة حافظ أبو سعدة

ولد حافظ أبو سعدة عام 1965 بالقاهرة، وشارك في نشاط الحركة الطلابية بالثمانيات ضد حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، واعتقل عدة مرات بسبب أنشطته المعارضة.

بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان تبوأ العديد من المناصب منها رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

Advertisements

عُين في منتصف الألفينيات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة المصرية آنذاك، كما كان عضوًا في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

شارك أبو سعدة في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.

كان أبو سعدة مؤيد لثورة 25 يناير التي خرجت ضد نظام مبارك، وشارك في الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك في 11 فبراير 2011، كما عارض بشدة نظام الإخوان المسلمين وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أدت في نهاية المطاف إلى خلع الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013.

في عام 2015 قام بترشيح نفسه في انتخابات مجلس النواب على مقعد دائرة المعادي وطرة، ولكنه لم ينجح فيها.

وفاة حافظ أبو سعدة

توفي حافظ أبو سعدة يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ميلاديًّا، الموافق 11 ربيع الآخر 1442 هجريّا، عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر إصابته بمرض فيروس كورونا.