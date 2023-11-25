السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التعليم تنظم المسابقة الفنية «لمحات من الهند» لجميع المراحل التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم , فيتو

 تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

مسابقة لمحات من الهند

وتنظم هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة.

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وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

 تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند

ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

ومن المقرر افتتاح المسابقة بمحافظة القليوبية غدا الأحد الموافق 26/11/2023 وتقام المسابقة بمدرسة طوخ الخاصة، ويليها محافظة الغربية بنادي المعلمين، ومحافظة الإسكندرية في ملعب ليسيه الحرية، ومحافظة الشرقية في المدرسة الثانوية العسكرية، ومحافظة القاهرة في متحف الطفل بمصر الجديدة، ومكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وحديقة الحرية امام دار الاوبرا بالزمالك، واخيرا الختام بمحافظة البحر الأحمر، بمدرسة رواد المستقبل الخاصة بالغردقة.

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مسابقة لمحات من الهند وزارة التربية والتعليم سفارة دولة الهند

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