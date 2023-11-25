وزير التعليم يزور بورسعيد لمتابعة انضباط العام الدراسى
وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وزير التربية والتعليم يزور بورسعيد
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.
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