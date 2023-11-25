حبس المتهمين بتزوير محررات رسمية مقابل مبالغ مالية في القاهرة

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المحررات المزورة، وأقرا بنشاطهما الإجرامى في مختلف المناطق بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).

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اعترافات المتهمين

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية، وكانا يحصلان على الطلبات من راغبى التزوير مقابل مبالغ مالية، وكانا يستخدمان فى عملية التزوير أجهزة الكمبيوتر والطابعات، كما كانا يحصلان على أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات من أشخاص يعملون فى الجهات الحكومية، ويقومون ببيعها لراغبى التزوير.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهمين

باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التحايل في قانون حقوق المسنين

مادة 48):

بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر

- يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.