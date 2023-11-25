بوروسيا دورتموند يقلب الطاولة على مونشنجلادباخ 4-2 في الدوري الألماني

الدوري الألماني، فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ

سجل أهداف بوروسيا دورتموند كلا من: مارسيل سابيسترز في الدقيقة 30، ونيكلاس فولكروج في الدقيقة 32، وجيمي بينو في الدقيقة 45 وسجل الهدف الرابع دونيال ماليين في الدقيقة 90.

بينما سجل ثنائية بوروسيا مونشنجلادباخ كلا من روكو ريتز في الدقيقة 13، وكواديو كونيه في الدقيقة 28.

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تشكيل بوروسيا دورتموند

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: بن سبعيني - شلوتيربيك - هوميلز - رايرسون.

الوسط: سابيتزر - تشان - براندت.

الهجوم: بينوي جيتينز - فولكروج - رويس.

ومن ناحيته حافظ فريقا باير ليفركوزن متصدر جدول الدوري الألماني وبايرن ميونخ حامل اللقب على سجلهما خاليا من الخسارة في البوندسليجا بعد مرور 12 جولة.

وخاض باير ليفركوزن 12 مباراة في الدوري الألماني حقق الفوز في 11 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، فيما حقق بايرن ميونخ الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين.

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية، عن وجود بند سري يهدد بعدم انتقال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لتدريب ريال مدريد في الصيف المقبل.

موقف ألونسو وريال مدريد

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن تشابي ألونسو يعد البديل الأقرب لقيادة ريال مدريد، إذا رحل كارلو أنشيلوتي عن الميرنجي في صيف 2024.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد هذا الموسم، وذكرت تقارير بأن المدرب الإيطالي يقترب من تدريب منتخب البرازيل.



وسبق أن ذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، أن عقد ألونسو مع باير ليفركوزن، يحتوي على بند سري يسمح له بالمغادرة حال تلقيه عرضا رسميا من ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو ليفربول، وهي الأندية الثلاثة التي لعب لها النجم الإسباني.

بينما كشفت الشبكة الإسبانية، أن ألونسو لن يغادر ليفركوزن وفقا لهذا البند مجانا، لكن سيكون ذلك نظير دفع شرط جزائي يتراوح من 15 إلى 18 مليون يورو.

وذكرت "فوتبول إسبانيا"، أن قيمة الشرط الجزائي تعد مرتفعة، ونادرا ما يوضع بند بهذه القيمة في عقد المدربين.

يعد الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المدرب الوحيد الذي لم يهزم على المستوى القاري والمحلي هذا الموسم بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، وعلى مستوى الدوريات يتواجد رفقة فايولي مدرب نيس الفرنسي وتوخيل مدرب بايرن ميونخ في قائمة المدربين الذين لم يتلقوا أي خسارة في الدوريات المحلية.