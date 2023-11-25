نقابة الصحفيين تغلق باب الاشتراك في دورة صحافة المحمول

أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين إغلاق باب الاشتراك في دورة صحافة المحمول نظرا لوصول عدد المتقدمين إلى ثلاثة أضعاف العدد المطلوب، وطالب المركز المتقدمين الذين لم يسددوا الرسوم سرعة السداد حيث سيتم القبول باولوية السداد.

تنظيم دورة تدريبية للمبتدئين تقنيا

من ناحية أخرى، كان مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين أعلن عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول استخدام أدوات جوجل فى الصحافة للمبتدئين تقنيًا.

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وتنفذ الدورة في قاعات نقابة الصحفيين وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية فى أسبوعين، وتقوم بالتدريب شيرين عجمى عضو نقابة الصحفيين، وخبير الإعلام الرقمي، والتسويق الإلكتروني.

دورة في قواعد وأسس التحرير الصحفي

كما أعلن مركز التدريب والبحوث عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول قواعد وأسس التحرير الصحفي للمحتوى متعدد الوسائط، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية في أسبوعين.

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمـد إبراهيم الدسـوقى، رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزي.

كانت لجنة التدريب وتطوير المهنة في نقابة الصحفيين عقدت لقاء تدريبي لمدة ثلاث ساعات قبل أيام حول مستقبل الصحافة فى ظل الذكاء الاصطناعى.

وتناول اللقاء مفهوم الذكاء الاصطناعي، واستخداماته فى الصحافة، وهل يؤثر على فرص عمل الصحفيين، وماذا سيتبقى للصحفى من وظائف مستقبلية، والعوامل الاقتصادية، وأثرها فى استخدام الذكاء الاصطناعي، والمؤهلات التى يجب أن تمتلكها المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعى.