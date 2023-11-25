السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

مباراة راية والمصري
مباراة راية والمصري بالسلوم، فيتو

كأس مصر، أقيمت اليوم 4 مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر ويشارك فيه أندية دوري المحترفين والقسمين الثاني والثالث.

وجاءت نتائج مباريات اليوم على النحو التالي: 

نتائج مباريات اليوم السبت  في تمهيدي كأس مصر 

  • القناة تفوز على الشرقية 2_0.
  • وادي دجلة يفوز 5_0 علي الصيد.
  • راية يفوز علي المصري بالسلوم 3_0.
  • الواسطي تفوز علي مصر المقاصة بهدف نظيف.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلى 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة.

وأقيم الأربعاء ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

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نتائج مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 
وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.

وكانت قرعة التمهيدي الثاني والثالثة لبطولة كأس مصر أجريت بمقر اتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.
وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المنصورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصري بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

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كأس مصر دوري المحترفين نتائج مباريات اليوم السبت في تمهيدي كأس مصر مصر المقاصة

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