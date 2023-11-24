12 مباراة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر أبرزها مكادي وأسوان

تمهيدي كأس مصر، تستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 في تمام الساعة الثانية عصرا.

مباريات اليوم الجمعة في تمهيدي كأس مصر

النجوم ضد المرج

الاتصالات ضد اسكو

طنطا ضد سمنود

جمهورية شبين ضد شباب سمنود

غزل المحلة ضد سبورتنج كاسل

دكرنس ضد بني عبيد

بروكسي ضد إسكندرية للبترول

حرس الحدود ضد دلفي

أبوقير للأسمدة ضد الحمام

لافيينا ضد نجوم مصر

بترول أسيوط ضد شباب مغاغة

مكادي ضد أسوان

نتائج مباريات الخميس في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

بتروجيت تفوز 5-0 علي حلوان العام

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السكة الحديد تفوز 3-0 علي هليوبوليس

الترسانة تفوز بهدف علي العبور

ايسترن يفوز 2-1 علي تيم اف سي

النصر يفوز 2-1 علي الشرطة

الالومنيوم تفوز 2-0 علي التعدين

انسحاب كفر الشيخ أمام المنصورة

المنيا تفوز بركلات الترجيح علي توت عنخ آمون

ديروط يفوز بركلات الترجيح علي الاسمنت

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلي 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة.

وأقيم الأربعاء ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

نتائج مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.

وكانت قرعة التمهيدي الثاني والثالثة لبطولة كأس مصر أجريت بمقر اتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.



وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المنصورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصري بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.