السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

دعم مالي لخفض قيمة تقديم العلاج الاقتصادي للمواطنين بقرى حياة كريمة بالفرافرة

مستشار الرئيس بقري
مستشار الرئيس بقري حياة كريمة، ڤيتو

وجه اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالعمل بمشروع "العلاج الاقتصادي"، بواحة الفرافرة، فترة مسائية بالوحدات الصحية، وتتكفل المحافظة بتقديم دعم مالي لخفض قيمة تقديم الخدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال جولةٍ موسعة، أجراها مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، ومحافظ الوادي الجديد، لمتابعة وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة، يرافقهم ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

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حيثُ شملت الجولة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة في إطار المبادرة، كما حرصا على لقاء الأهالي للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات بما يخدم احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم الخدمات اللائقة، 

وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:

◾️وضع لوحات إرشادية للمواطنين بمجمعات الخدمات تتضمن أسلوب تقديم الخدمة والأوراق والمستندات المطلوبة والمصروفات - إن وجدت -؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة.

◾️ العمل بمشروع "العلاج الاقتصادي" فترة مسائية بالوحدات الصحية، وتتكفل المحافظة بتقديم دعم مالي لخفض قيمة تقديم الخدمة للمواطنين.

◾️سرعة التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال الأجهزة المتبقية الخاصة ببنوك الدم.

واستكمالًا لجهود لقاء المواطنين بمراكز المحافظة للاستماع لمطالبهم ورؤاهم، عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بمركز الفرافرة، بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد وكبار العائلات.  

 حيثُ تم عرض جهود الدولة في تنمية مركز الفرافرة من خلال ما تم تنفيذه بقرى المركز من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة للطرق القومية التي ربطت المركز بباقي أنحاء الجمهورية. وجهود الدولة للتنمية الشاملة ودعم المواطن بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.  وتم فتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، 

وجاءت أهم التوجيهات كالتالي: ◾️التنسيق مع وزارة الكهرباء لإقامة محطة طاقة شمسية بالفرافرة بديلة للمحطة الحالية التي تُدار بالسولار. ◾️تكليف مصلحة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مركز الفرافرة؛ لتدبير قافلة مرة أسبوعيًا؛ لسداد مستحقات التأمينات من تراخيص وخلافه تيسيرًا على المواطنين. 

◾️تكليف التضامن الاجتماعي ومركز الفرافرة ببحث بعض الحالات المُستحقة للرعاية وتقديم الدعم اللازم.

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اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوادى الجديد الوحدات الصحية

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