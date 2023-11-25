السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بجوائز تتخطى 40 مليون دولار، بطولة أليكسي سوروكين تعلن عن 33 مسابقة رياضية

سوروكين، فيتو
سوروكين، فيتو

عقد المؤتمر الصحفي للمدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية أليكسي سوروكين، اليوم السبت،  في مقر السفارة الروسية بالقاهرة.

وتم عرض مفهوم البطولة التي ستُعقد لأول مرة في موسكو ويكاترينبرج في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024 أمام الصحفيين المصريين والروس.

 40 مليون دولار

وأشار  المدير العام للجنة المنظمة للبطولة إلى أن المسابقات الرياضية التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 40 مليون دولار سيتم تنظيمها في ٣٣ نوعا من الرياضة الصيفية.  

وتم الإعلان على استعداد الطرف المضيف لدفع تكاليف السفر والإقامة للمنتخبات الوطنية، ودعوة الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمنافسة.

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وتم التأكيد على أن المعيار الرئيسي للمشاركة هو وجود المؤهلات المناسبة والمكانة العالية في التصنيف العالمي، كما تم  التأكيد على أن هذا المشروع التجاري لا يهدف إلى خلق بديل للألعاب الأولمبية، بل يهدف إلى عدم تسييس الرياضة وجعلها  متاحا للرياضيين من جميع البلدان واتاحة لهم فرصة للمنافسة تحت الأعلام الوطنية ومع النشيد الوطني.

واعرب عن أمله في أن يبدي الرياضيون من مصر اهتماما بالألعاب وأن يشاركوا بفعالية في المسابقات.  كما تم دعوة المتطوعين المصريين للانضمام إلى جهود التنظيم.

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السفارة الروسية بالقاهرة موسكو سوروكين منظمة الصداقة العالمية روسيا

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