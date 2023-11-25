السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

ميليسا باريرا، فيتو
ميليسا باريرا، فيتو

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل، حصلت الممثلة المكسيكية، ميليسا باريرا، على نصف مليون متابع جديد على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك بعد ساعات من إعلان خبر طردها من طاقم ممثلي فيلم  الرعب 'Scream'، بسبب دعمها لفلسطين.

جون كوزاك عن طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين: هذا جنون

في سياق متصل، علق الممثل جون كوزاك، الشهير بمساندته للقضية الفلسطينية، على خبر طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، بسبب دعمها لفلسطين.

قال جون كوزاك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “آكس”: "هذا جنون، يُطرد الفنان بسبب ذكر الحقائق، يجب أن يتوقف إطلاق النار، ولن نقبل الكذبة القائلة، بأن أمن وسلامة أي بلد، يجب أن يعتمد على إبادة شعب آخر".

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استديو Spyglass: جينا أورتيجا انسحبت بسبب جدول التصوير وليس فلسطين

 في واقعة غريبة، وبعد تأكيد انسحاب الممثلة جينا أورتيجا من الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Scream، بسبب طرد ميليسا باريرا، انتشرت أخبار رسمية على لسان استديو Spyglass، تفيد بأن انسحاب جينا اورتيجا، كان مخطط له منذ أشهر، وهو بسبب إرادتها التفرغ الكامل، لتصوير حلقات الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday.

فيما أكدت تقارير أخرى غير رسمية، أن استديو Spyglass، صرح بتلك التصريحات لحفظ ماء الوجه، وعدم الاتهام بالعنصرية لطرده  ميليسا باريرا، بسبب دعمها لفلسطين، وهو نفس الدعم الذي أعلنته جينا اورتيجا بطلة الفيلم، ولكن الاستديو اختار طرد ميليسيا فقط، بسبب أنها مكسيكية، فيما أبقى على بطلة الفيلم، والتي انسحبت دعما لزميلاتها.

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جينا أورتيجا تنسحب من فيلم SCREAM 7 بعد طرد ميليسا باريرا

 في سياق متصل أبلغت الممثلة الشابة الشهيرة في هوليوود، جينا أورتيجا،  استديو Spyglass، المنتج لفيلم SCREAM 7، بفسخ عقدها، بعد طردهم للممثلة ميليسا باريرا، بسبب دعمها لدولة فلسطين.

يذكر أن جينا أورتيجا، هي بطلة فيلم  SCREAM 7، وأظهرت دعمها لفلسطين عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، مثلما فعلت ميليسا، ولكن الفرق بينها وبين ميليسا، أن جينا أورتيجا هي بطلة الفيلم، علاوة على أنها أحد أنجح الفنانات الشابات في هوليوود حاليا.

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أول تعليق لـ أستديو 'Spyglass' بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

في أول تعليق رسمي حول طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، أصدر استديو 'Spyglass' بيانا نشره عدد من المواقع والصحف الأمريكية.

وقال استديو 'Spyglass'، في البيان الذي أصدره منذ قليل، "لا نتسامح مطلقًا مع معاداة السامية، أو التحريض على الكراهية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة، إلى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو تشويه الهولوكوست، أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ، ويتحول إلى خطاب كراهية".

تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 على طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

فيما علق مخرج فيلم SCREAM 7، كريستوفر لاندون، على واقعة طرد الممثلة ميليسا باريرا، من الفيلم بسبب دعمها لفلسطين قائلا: "هذا هو بياني كل شيء سيء.. توقفوا عن الصراخ لم يكن هذا قراري الذي اتخذته".

طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7

وأعلنت شركتا Spyglass وParamount، للإنتاج السينمائي، طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونشرت ميليسا باريرا، المكسيكسة الأصل، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، طالبت فيه بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها لكل من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، حيث كتبت قائلة: “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك… فلسطين ستكون حرة... حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور.. الإعلام الغربي لا يظهر إلا الجانب الآخر… لماذا يفعلون ذلك، سأدعك تستنتج بنفسك”.

فيما لم تصمت ميلسيا، على خبر طردها، فنشرت صورة عبر حسابها علي انستجرام، علقت فيها على ما حدث معها قائلة: "في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلًا من أن يتم ضمي بسبب من استبعدهم".

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تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 علي طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

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