أسعار الجنيهات الذهب اليوم السبت 25-11-2023
ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.
جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23930 جنيهًا
سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 24270 جنيهًا
جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 25210جنيهًا
جنيه الذهب عيار 21 «الجلا جولد » بسعر 24235 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 24330جنيهًا
وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات نهاية الاسبوع ليصعد فوق المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع ضعف الدولار الأمريكي بفعل الرهانات على أن المركزى الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة
الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة
وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.