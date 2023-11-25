أسعار الجنيهات الذهب اليوم السبت 25-11-2023

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23930 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 24270 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 25210جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «الجلا جولد » بسعر 24235 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 24330جنيهًا

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الجنيهات الذهب

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات نهاية الاسبوع ليصعد فوق المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع ضعف الدولار الأمريكي بفعل الرهانات على أن المركزى الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.