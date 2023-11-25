السبت 25 نوفمبر 2023
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اقتصاد

10 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

تصدرت 10 بنك قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع، وتصدر البنك الاهلي المصري قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال الأسبوع بقيمة تداول بلغت 118 مليار جنيه.

وتلاه سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 49.4 مليار جنيه، ثم التجاري وفا بنك بقيمة تداول بلغت 43.6 مليار جنيه، وبنك مصر بقيمة تداول بلغت 21 مليار جنيه، ثم البنك الأهلي الكويتي بقيمة تداول بلغت 17 مليار جنيه، وأبو ظبي الأول - مصر بقيمة 16.1 مليار جنيه.

وجاء بعدهم بنك كريدى اجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 13.7 مليار جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 13.5 مليار جنيه، والبنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه، ثم البنك العربي الأفريقي بقيمة تداول بلغت 10.2 مليار جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

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