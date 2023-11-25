نادي القصة يحتفي بمرور 70 عاما على تأسيسه بمقره الجديد 4 ديسمبر
يشهد نادي القصة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل، الاحتفاء بمرور سبعين عاما على إنشائه وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة النادي لهذا العام بالإضافة إلى الاحتفاء بافتتاح مقره الجديد الكائن بميدان لاظوغلى 18 شارع مجلس الشعب (مجلس الأمة سابقا) الدور الأول.
جدير بالذكر أن نادى القصة أسس في السبعينيات من قبل الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأدباء توفيق الحكيم، محمد تيمور وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وثروت أباظة وطه حسين ومحمود تيمور ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ويحيى حقي وعزيز أباظة وعائشة عبد الرحمن وسهير القلماوي ومصطفى محمود وصالح جودت وهدى جاد ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي.
وخطرت فكرة إنشاء "نادي القصة"، فى ذهن فارس الرومانسية الكاتب الراحل "إحسان عبد القدوس" عام 1950، وعرض فكرته على البكباشى يوسف السباعى، وشرح له الفكرة وهى "إنشاء نادٍ للقصة يستقطب فرسان هذا الفن الجميل الآخذ فى الازدهار فى أنحاء مصر، ومن مجمل أنشطته إصدار كتاب دورى شهريا، على أن يكون رواية من أعمال أحد الأعضاء".
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