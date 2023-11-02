الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

للمرة الثانية، سبب نقل مقر نادي القصة من فيصل لشارع مجلس الأمة

نادي القصة،فيتو
نادي القصة،فيتو

أعلن المسؤولون عن  نقل مقر  نادي القصة من فيصل إلى مكانه الجديد فى 18 شارع مجلس الأمة، بميدان لاظوغلي بجوار مبنى التأمين بالقاهرة. 

مقر نادي القصة الجديد  

 وقال محمد ناصف سكرتير نادي القصة في تصريح خاص لفيتو: إنه تم نقل مقر نادي القصة من فيصل لشارع مجلس الأمة، وذلك ليصبح قريبا من الأدباء والكتاب في محيط وسط البلد.

سبب نقل مقر نادي القصة

وتابع: أن الأدباء والكتاب كانوا يعانون من صعوبة الوصول  للمقر القديم الذي كان في آخر فيصل، وكنا نجد صعوبة في إقامة الندوات فمجلس الإدارة قرر نقل المقر إلى مقر جديد مناسب لجميع الأدباء.

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أول اجتماع لنادي القصة بالمقر الجديد

وأكد "ناصف" أنه تم نقل جميع المقتنيات والممتلكات من المقر القديم إلى المقر الجديد، وسيتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة نادي القصة الاثنين المقبل الموافق السادس من نوفمبر بالمقر الجديد".

نادي القصة 2021 وسبب نقله

وقد كان نادى القصة قد نقل مقره فى 2021 من مكانه القديم بحى جاردن سيتى، متجهًا إلى مكانه الجديد فى فيصل التعاون، وذلك بعد شهور من حكم قضائي بإخلاء المقر التاريخي لنادى القصة.

تأسيس نادي القصة 

الجدير بالذكر، أن نادى القصة أسس في السبعينيات من قبل الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأدباء توفيق الحكيم، محمد تيمور وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وثروت أباظة وطه حسين ومحمود تيمور ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ويحيى حقي وعزيز أباظة وعائشة عبد الرحمن وسهير القلماوي ومصطفى محمود وصالح جودت وهدى جاد ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

وخطرت فكرة إنشاء "نادي القصة"، فى ذهن فارس الرومانسية الكاتب الراحل "إحسان عبد القدوس" عام 1950، وعرض فكرته على البكباشى يوسف السباعى، وشرح له الفكرة وهى "إنشاء نادٍ للقصة يستقطب فرسان هذا الفن الجميل الآخذ فى الازدهار فى أنحاء مصر، ومن مجمل أنشطته إصدار كتاب دورى شهريا، على أن يكون رواية من أعمال أحد الأعضاء".

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