غدا نظر دعوى بطلان انتخابات نادي سموحة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ الأحد الدعوى المقامة من وليد عرفات والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعيه العموميه لنادى سموحه الرياضى التى اجريت في ٢٠٢٢/١١/٢٥ وبطلان اعتماد نتيجه انتخابات الدورة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥.

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى أخري مقامة من محمد مجاهد،المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة نادى سموحة، لوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية للنادي، وذلك لعدم إدراج اسمه ضمن المرشحين للانتخابات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد رأي بالتقرير القانوني.

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نادى سموحه

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها، وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بها فرج عامر بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.

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