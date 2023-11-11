السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف الطبي على 1441 حالة في قافلة طبية مجانية بفرافرة بالوادي الجديد

فريق القافلة الطبية،
فريق القافلة الطبية، ڤيتو

 أنهت القافلة الطبية المجانية التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية، عملها بمستشفى الفرافرة المركزي بتوقيع الكشف الطبي على 1441 حالة مرضية بالتخصصات الطبية المختلفة.

وبدأت القافلة الطبية، أعمالها في يومها الأول، بمستشفى الفرافرة المركزي، بمحافظة الوادي الجديد، والتي استمرت في تقديم خدماتها حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري ٢٠٢٣.

هذا وقد قامت القافلة في يومها الأول بتوقيع الكشف الطبي على 276 حالة مرضية بتخصصات ( الباطنة - الأطفال - العظام - الرمد - الجراحة العامة - النساء والتوليد - المسالك - الأنف والأذن والحنجرة - جلدية وتناسلية - عظام - الأسنان  تنظيم الأسرة) وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

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يذكر أن المنطقة الجنوبية العسكرية، بدأت الأحد أعمال القافلة الطبية المجانية والتي تنظمها بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بمستشفى الفرافرة المركزي، في إطار حرص المحافظة على تقديم رعاية طبية متميزة لأهالي المحافظة.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد، أن القافلة ستبدأ أعمالها في الفترة من يوم الأحد 5 نوفمبر حتي الجمعة 10 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ الكشف في التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

 

 ومن جانبه أكد دكتور لواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة، لافتًا إلى توفير قافلة طبية بيطرية.

 

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