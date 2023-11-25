السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

حملات لإزالة 597 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالغربية

الغربية تنجح في إزالة
الغربية تنجح في إزالة 597 حالات تعدي على الأراضي الزراعية

 تشهد محافظة الغربية خلال اليوم حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن.

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 وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 597 حالة تعدي على الأراضي الزراعية و216 حالة مخالفة للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 24/11/2023.

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كما قامت الجهات التنفيذية بتحويل 597 متعدي على الأراضي الزراعية و216 مخالفا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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