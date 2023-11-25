انتخاب هشام فؤاد نائبا أول للاتحاد الدولي للخدمات عن الشرق الأوسط
انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للخدمات،المنعقد في دولة كولومبيا،المستشار هشام فؤاد،رئيس النقابة العامة للمرافق في مصر،نائبا أول له في منطقة الشرق الأوسط..
الاتحادات العمالية العربية والعالمية
وقال فؤاد في تصريحات صحفية اليوم السبت أن هذا الموقع إضافة جديدة للدولة المصرية في تشكيلات المنظمات والاتحادات العمالية العربية والعالمية، موضحا في كلمة له أمام الوفود الدولية قوة وتماسك النقابة العامة للمرافق في مصر ودروها في خدمة أكثر من نصف مليون عضو فيها يعملون في قطاعات المرافق الأربعة..
مواجهة العدوان الإسرائيلي
وأكد هشام فؤاد في كلمة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة،مثمنا الموقف الكولومبي تجاه تلك القضية المحورية..
حماية الأمن القومي المصري العربي
كما أكد على الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري العربي،موضحا أيضا أن الدولة المصرية سوف تشهد مطلع الشهر المقبل للانتخابات الرئاسية،وان الملايين من عمال مصر داعمون للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة..
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